Ali Babacan'dan "Mehmet Şimşek gelse ekonomiyi kurtarabilir mi" sorusuna bomba cevap!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Mehmet Şimşek gelse ekonomiyi kurtarabilir, AK Parti için bir şeyi düzeltebilir mi?" sorusuna cevap verdi. "Aklı olan gelmez" diyen Ali Babacan, "Ben Mehmet Bey'in gelip fiilen çalışacağını sanmıyorum" dedi. Ali Babacan'ın Mehmet Şimşek kulisleri olay oldu...

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Fox TV’de İlker Karagöz ile “Çalar Saat” programında gündemi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesiyle gündeme gelen ve aktif siyasete dönmeyeceği belirtilen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili flaş açıklamalar...

Ben ayrıldıktan sonra çok zor dönemler yaşadı

Mehmet Şimşek'in ekonominin başına gelip AK Parti'ye oy kazandırıp kazandıramayacağı sorulan Ali Babacan, "Aklı olan gelmez. Ben Mehmet Bey'in de fiilen gelip çalışacağını sanmıyorum" dedi. “Mehmet Şimşek, ben ayrıldıktan sonra çok zor dönemler yaşadı" diyen Ali Babacan şöyle devam etti?

Bakanken yuhalattığından medet umuyor

"Bakanken Erdoğan’dan aylarca randevu alamadı. Erdoğan; sistemden uzaklaştırdığı, meydanda yuhalattığı Mehmet Şimşek’in ismini kullanmaktan medet umar hale geldi. O kadar panik içinde...”