Ümit Özdağ, oy istediği genç kız "HDP'liyim" deyince "Halbuki sen hiç katile benzemiyorsun" karşılığı verdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sokakta HDP’li olduğunu söyleyen bir gence “Halbuki sen hiç katile benzemiyorsun” dedi. Özdağ'ın bu sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırırken Diyarbakır Barosu Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sokakta gençlerle konuşurken HDP’li olduğunu söyleyen genç kadına “Halbuki sen hiç katile benzemiyorsun” sözleri tepki çekti. Özdağ, yanında bulunan birkaç gence “Zafer diyoruz, Zafer’de buluşuyoruz” diye seslendi. Gençlerden birisi “Yok biz demiyoruz” deyince, Özdağ ile genç kadın arasında şu diyalog yaşandı:

Ümit Özdağ: Ne diyorsunuz?

Genç seçmen: Ben HDP diyorum

Ümit Özdağ: HDP mi diyorsun?

Genç seçmen: Evet

Ümit Özdağ: Halbuki sen hiç katile benzemiyorsun

Genç seçmen: Katil değiliz zaten

Ümit Özdağ: Değilsin yani

Diyarbakır Barosu suç duyurusu yaptı

Diyarbakır Barosu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama” suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.