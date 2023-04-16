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'Erdoğan'la aynı düşünüyorum' diyen Fatih Portakal'ın telefonu canlı yayında çaldı! 'Cumhurbaşkanı aradı' deyince...

Sözcü TV Ana Haber'le ekranlara dönen Fatih Portakal, canlı yayında telefonunu sesini açık unutunca olanlar oldu. Tam da "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her konuda farklı düşünüyorum ama bu konuda aynı düşünüyorum" dediği anda Fatih Portakal'ın cep telefonu çaldı. Telefonu sessize alan Fatih Partakal, "Arayan Cumhurbaşkanı"ydı deyip kahkaha ile güldü...

Fatih Portakal Sözcü TV Ana Haber canlı yayınında Zafer Havalimanı'nın bu yılın ilk üç anında da zarar ettiğini anlattığı haberin ardından yorum yaparken sesini açık unuttuğu cep telefonu çaldı. Bunun üzerine Fatih Portakal'ın yaptığı espri herkesi güldürdü...

Tam Erdoğan'la aynı düşünüyoruz derken...

Fatih Portakal Zafer Havalimanı haberini yorumlarken, "Cumhurbaşkanı'yla hiçbir görüşte birleşmiyoruz ama bir görüşte birleşiyoruz. O da geçtiğimiz günlerde söylediği gibi, 'sandığa gittiğinizde tartın'... O kantar da akıl ve vicdan kantarı" dediği sırada Fatih Portakal'ın telefonu çaldı.

'Erdoğan aradı' deyince ortalık yıkıldı

Bunun üzerine Fatih Portakal telefonunu kapattığı sırada, “Benim hatam. Ee arayan cumhurbaşkanıydı" dedi. Portakal ve stüdyodakiler kahtaha atarken, Fatih Portakal, "Espri yaptım. Komik bir espriydi” diyerek yorumuna devam etti.

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