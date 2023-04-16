İstanbul’da dehşet! Babasına küfreden kişiyi 5 yerinden bıçakladı

İstanbul Beyoğlu’nda bir kişi, babasına küfreden adamı 5 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı. Kaçan saldırgan kısa süre içinde polis tarafından yakalandı. Dehşet anları kameraya böyle yansıdı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde otoparkta beslediği köpeğine bakmaya gelen bir şahıs, babasına küfreden adamı 5 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı. Dehşet anları kameralara yansırken, motosikletle kaçan saldırgan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 05.00 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah karşı babasıyla birlikte sokağa gelen Oktay Ö. (20) otoparktaki köpeğine bakmak istedi. Köpeğe baktığı sırada otoparktaki Mehmet Övün Ş. (52) ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Mehmet Övün Ş., Oktay Ö.’nün babasına ve kendisine küfretti.

Babasına küfredince 5 yerinden bıçakladı

Bu duruma sinirlenen Oktay Ö. bıçak çıkararak Mehmet Övün Ş.'ye saldırdı. Yaşanan boğuşmada 5 yerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Mehmet Övün Ş. yaralandı. Şüpheli Oktay Ö. ise hızla olay yerinden kaçtı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Yaralı için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mehmet Övün Ş. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Dehşet anları kamerada

Saldırı anları ise çevredeki bir işyerin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Oktay Ö'nün tartıştığı Mehmet Ş.'ye bıçakla saldırması ve art arda bıçaklaması görülüyor. Aldığı bıçak darbeleriyle Mehmet Övün Ş. yere yığılıyor. Şüpheli ise hızla olay yerinden kaçıyor. O anda yoldan geçmekte olan kişi ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.

Beyoğlu Asayiş polisi saldırganı yakaladı

Öte yandan, olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin kaçtığı motosikletin Ruşen K.’ya ait olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda o sabah motosikleti kullanan kişini ise Oktay Ö. olduğu belirlendi. Şahıs adresinde olayda kullandığı bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Oktay Ö. sevk edildiği adliyede “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.