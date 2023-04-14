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Yerli ve milli uydu İMECE 3. kez ertelendi Hulusi Akar'ın sessizce sorduğu bomba soru ekrandan duyuldu

Türkiye'nin yerli ve mili uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılışı 3. kez ertelenmesi beraberinde soruları akıllara getirdi. Töreni canlı izleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Bir komplo olabilir mi?" sorusu damga vurdu.

Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu, fırlatmaya 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle 3. kez ertelenmesi kafaları karıştırdı.

İMECE uydusunu yörüngesine taşıyacak Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firması, fırlatma operasyonuna 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle operasyonun ertelendiğini açıkladı.

Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde uydunun fırlatma törenine damga vuran ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözleri oldu.

Türkiye'de TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün Yer Takip İstasyonu'nda töreni canlı olarak Ankara'dan izleyen Akar, erteleme haberinin hemen ardından yanında bulunan Bakank Mustafa Varank'a yönelerek "Burada şimdi komplo olabilir mi?" dediği ekrandan duyuldu.

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