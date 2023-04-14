İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 7 bin TL evlilik desteği vereceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yeni evlenecek çiftlere güzel bir haber verdi. İmamoğlu, "2023 yılında İstanbul'da yeni evlenecek 10 binin üzerinde çifte tek seferlik 7 bin TL evlilik desteği vereceğiz. Yeni yuva kuracak çiftlerimize katkıda bulunmak bizleri çok mutlu edecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yeni evlenecek çiftler için müjdeli bir haber duyurdu.

Belediye olarak yeni yuva kuracak İstanbulluların yanlarında olduklarını belirten İmamoğlu, tek sefere mahsus olmak üzere 7 bin liralık bir yardım yapacaklarını açıkladı.

Haberi videolu paylaşımla duyuran İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

-Sevgili hemşerilerim, ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz. İstanbul'da yaşam maliyeti her geçen gün artıyor. Bu durumun hepinizi olumsuz etkilediğini çok iyi biliyoruz. Sizlere destek olmak için çalışıyor, projeler üretiyoruz.

-Sizlere güzel bir haber vermek istiyorum. İBB olarak evlilik desteği projesini başlatıyoruz.

-2023 yılında İstanbul'da yeni evlenecek 10 binin üzerinde çifte tek seferlik 7 bin TL evlilik desteği vereceğiz. Yeni yuva kuracak çiftlerimize katkıda bulunmak bizleri çok mutlu edecek. Bu zor günleri hep birlikte dayanışma ile hep birlikte aşacağız. Birlikte başaracağız."