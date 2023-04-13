Uyuşturucu bağımlısı anne baba kavga ederken 5 aylık bebeği yere fırlattı! İşte o dehşet anları...

İSTANBUL Küçükçekmece'de 5 aylık bebeğin, anne ve babası tarafından sokaktaki kavga sırasında yere fırlatıldığı öne sürüldü. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen çift gözaltına alınırken o anlar kameralara yansıdı...

Geçtiğimiz hafta uyuşturucu bağımlısı anne ve babanın ölen bebeklrini 5 gün boyunca farketmedikleri ortaya çıkmıştı. Yürek sızlatan olayın yoku atlatılamadan bu kez de Küçükçekmece Sefaköy'de iddiaya göre 5 aylık bebek, anne ve babası tarafından kavga sırasında yere atıldı. Anne ve baba gözaltına alınırken kafasında yarık olduğu belirtilen bebek hastaneye götürüldü.

Başka bir kadın araya girip bebeği aldı

Sefaköy'de yolda yürürken Tufan Y. ve Şevval Çağrı Ü. bebek kucaklarındayken tartışmaya başladı. Bebeğin hırpalandığını gören çevredekiler çifte tepki gösterdi. Bu sırada Sevda Köklü isimli kadın, bebeği kucağına aldı. Bebeğin kafasındaki ve yüzündeki yaraları görünce polise haber verdi.

Kavga anları cep telefonu kamerasında

Çiftin arasında yaşanan tartışma anları ise olaya müdahale edenler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri anne ve babayı gözaltına alarak karakola götürdü. Bebek ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

'Bebeğimi verin, ben gideceğim beni zorla tutuyorsun'

Görgü tanığı Nazlı Can yaşananları şöyle anlattı: "Aşağıdan sesler duyunca baktım, karı koca kendi aralarında tartışıyorlardı. Bebeğin babaannesi de yanındaydı. Kadın 'Bebeğimi verin, ben gideceğim beni zorla tutuyorsun' şeklinde konuşuyordu. Ben de aşağı inip bebek için olaya müdahale etmek istedim. Bebeği babaannenin kucağından alıp köşede bekledim. Diğer vatandaşlar da onların aralarındaki sorunu çözmeye çalıştılar."

Bebeği kafası yarık halde gezdirmişler

Anne de baba da zaten uyuşturucu bağımlısıydı. Babaannenin kendisi de bu şekilde söyledi. Ben bebeği ilk aldığımda kafasında küçük bir yarık vardı, onu da fark etmedim. Orada yanımda bir tane daha bayan vardı. O fark edince ambulansı aradık. Bebeğin kafasındaki o yarık yeni olmuş bir yarık değildi. Ya sabah saatlerinde ya da dün gece olmuş olabilir diye tahmin ediyorum yani o şekilde gezdirmişler bebeği" dedi.

"Baba, anneyi dövüp bebeği yere fırlatmış"

Nazlı Can, "Gelen polisler gün içerisinde o çifti yine kavga ederken görmüşler ve bebeği sağlık ocağına gidip baktırın diye uyuşturucu bağımlısı anne ve babaya böyle bir tavsiyede bulunmuşlar. Sanırım baba ilk önce anneyi darbediyor sonra bebeği yere fırlatıyor. Bize anne bu şekilde söyledi. Bebeğin kafası da o sırada hasar alıyor. Zaten bebek annenin söylediğine göre babanın şiddeti yüzünden erken doğmuş."

"İkisi de madde bağımlısıydı"

Olay yerindeki esnaftan Nuri Esmeray ise, "Adam karısını dövmüş, elinde bebek vardı. Bebekle birlikte yere düşmüşler. Biz de müdahale ettik, ayırmaya çalıştık onları. İkisi de herhalde madde bağımlısıydı. Ambulans geldi çocuğu hastaneye götürdüler. Kafasında 1- 2 yerde kırık vardı. Polisler geldi, müdahale ettiler. Kadın kocasından bebeğini istiyordu" diye konuştu.

Gözaltına alınan anne ve baba ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bebeğin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.