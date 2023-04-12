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Cübbeli Ahmet Hoca, Özlem Zengin ve AK Parti'li kadınlara: Ya siz Müslüman mısınız gavur musunuz

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kadına karşı şiddeti önlemek için çıkarılan kanunu savunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve AK Parti'li diğer kadınlara çok sert sözlerle yüklendi. Cübbeli Ahmet Hoca, AK Parti'li kadınlara, "Ya siz Müslüman mısınız gavur musunuz nesiniz siz" diye çıkıştı.

Cumhur İttifakı içerisinde seçimler için görüşmeler yapan Yeniden Refah Partisi, İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere 6284 sayılı kadına karşı şiddeti önlemek için çıkartılan kanunun kaldırılmasını şart koşmuştu. Bu şarta karşı da AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin “Kırmızı çizgimizdir” diyerek muhafazakar kanattan büyük tepki görmüştü. Aile Bakanı Derya Yanık da Özlem Zengin'e destek vermişti.

Cübbeli Ahmet Hoca İstanbul Sözleşmesi’ne dair AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’i ve AK Parti’deki başörtülü milletvekillerini hedef aldı. Cübbeli Ahmet Hoca, isim vermeden Özlem Zengin’i hedef aldı. 

Kadının beyanı esas olmaz” diyen Cübbeli, “Allah razı olsun Tayyip Bey İstanbul Sözleşmesini feshetti ama kendi partisi içerisindeki kadınlar kalktılar ayağa. Ya siz Müslüman mısınız gavur musunuz, nesiniz siz? Kadının beyanı esastır diye bir şey olur mu” ifadelerini kullandı. 

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