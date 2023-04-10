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Erdoğan: "Mayıs 2004’te dış alım yerine yerli ve milli projeler dönemini başlattık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendisler tarafından üretilen dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendisler tarafından üretilen dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni'nde konuştu. "Dünyada oyun değiştiren bir ülke haline geleceğiz" diyen Erdoğan, "Savunma Sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan, TCG Anadolu'nun Sirkeci'ye çekilerek vatandaşın ziyaretine sunulacağı haberini verdi.

Erdoğan, "Mayıs 2004’te yaptığımız Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde aldığımız kararlarla dış alım yerine yerli ve milli projeler dönemini başlattık." dedi.

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