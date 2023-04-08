'Ben seni hiç aldatmadım, işte ispatı' deyip kendini uçurumdan aşağı attı! İşte o anların videosu

MUĞLA’nın Menteşe ilçesinde, 'aldattığı' iddiasıyla sevgilisi tarafından terk edilen 21 yaşındaki Bahar Cankurt, uçurumun kenarında "Ben seni hiç aldatmadım" videosu çekip bunu ispatlamak için de uçurumdan atlayarak intihar etti. Yürek sızlatan olay kameraya yansıdı...

Yürek sızlatan olay dün akşam saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesi, Asar Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki Bahar Cankurt isimli genç kızın kendisini Asar Dağı'nın tepesinden boşluğa bıraktığı iddiası üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 saat arama sonrası cesedi bulundu

AFAD, itfaiye ve mahalle sakinleri tarafından yaklaşık 5 saat aramanın ardından Cankurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler ve mahalle sakinleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda Cankurt'un cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı. Bahar Cankurt'un intihar etmeden önce video çekip, sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Seni çok sevdim, ispatlamam gerekiyorsa buradayım

İntihar etmeden önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bahar Cankurt, "Ben öldükten sonra kendini engelleyebilirsin, hiç sıkıntı yok. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Ama şunu bil ki ben seni hiçbir zaman aldatmadım. Seni çok sevdim. Bu sevgimi ispatlamam gerekiyorsa, buradayım” ifadesini kullandı.