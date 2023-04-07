CHP'liler ile Memleket Partililer birbirine girdi! İstanbul'da seçim kavgası

İSTANSUL Beykoz'da stant açan CHP üyesi bir grup ile, stant açmak isteyen Memleket Partililer arasında arbede yaşandı. Yaşanan anlar sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da CHP'liler ile Memleket Partililer birbirine girdi. CHP üyesi bir grup İstanbul Beykoz'da aynı yerde stant açmak isteyen Memleket Partisi üyeleri ile tartıştı. İddiaya göre CHP'lilerin, stant açmalarına izin vermediği Memleket Partili grup o anları videoya çekmek istedi. Video çekilmesine de izin vermeyen CHP'lilerle grup arasında arbede yalanda. Video sosyal medyada gündem oldu.