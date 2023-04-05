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DÜNYA

Togg T10X modeli ile Honda Civic otobanda kapıştı görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Togg T10X modeli trafikte boy göstermeye başladı. Togg’un ’T10X’ modelini otobanda gören Honda Civic sahibi yarışmak istedi. Saatte 210 kilometre hıza çıkan Honda Civic güçlükle TOGG’a yetişti.

TOGG için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından yapılan kura çekimi sonucu Togg’un ’T10X’ modelinin ilk sahipleri  belli oldu.  TOGG’un T10X modeline 2023 yılı içerisinde 20 bin kişi Togg’a sahip olacakken otobanda bu aralarda çok daha sık görülmeye başlandı

Görüntülerde bir vatandaş yolda  Togg aracı gördü. Honda Civic model araca sahip olan vatandaş Togg'a yetişmeye çalıştı.

Saatte 210 km hız yapmasına rağmen Togg'a anca yetişen Civic'in görüntüleri sosyal medyada gündem olurken Togg’u süren kişinin kim olduğu öğrenilemedi.

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