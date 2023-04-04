Seçmen yaşı 12 olursa Ümit Özdağ iktidar, seçmen yaşı 15'e inerse Muharrem İnce ilk turda cumhurbaşkanı oluyor

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken küçük partilerin iddialı liderleri çocuk seçmenlerin oylarına gözünü dikti. Seçmen yaşı 12'ye indirilirse Ümit Özdağ tek başına iktidara geleceğini iddia ederken, Muharrem İnce ise seçmen yaşının 15'e indirilmesi durumunda ilk turda cumhurbaşkanı seçileceğini iddia etti.

14 Mayıs 2023 günü Türkiye hem cumhurbaşkanı hem de milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Küçük partilerin iddialı liderleri ise iktidara gelmenin formülünü çocukların seçmen yapılmasında aramaya başladı. Zafer partisi lideri Ümit Özdağ'ın "Seçmen yaşı 12'ye indirilirse tek başına iktidarız" çıkışının ardından Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de "Seçmen yaşı 15'e indirilirse ilk turda cumhurbaşkanı seçilirim" iddiasında bulundu.

Yaş grubu küçüldükçe benim destek oranım artıyor

Muharrem İnce, "Yaş oranı düştükçe oy oranımız artıyor. Seçimi birinci turda almamın tek bir yolu var seçmen yaşını 15'e düşürmek. Seçmen yaşı 15'e indirilirse net birinci turda alırım ama 18'de kaldığı sürece alamam" dedi. Mehmet Akif Ersoy, "Çocuklar mı sizi destekliyor" diye sorunca da Muharrem İnce. "Evet. Yaş grubu aşağıya doğru düştükçe destek oranım artıyor. çünkü onlar da beni anlıyor" diye konuştu.

Ümit Özdağ'ın tek başına iktidar formülü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da geçtiğimiz haftalarda Bizim Tv'de Şaban Sevinç’in canlı yayın konuğu olmuş ve "Oy kullanma yaşı 12’ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir” demişti. Şaban Sevinç’in “Ciddi mi diyorsunuz” tepkisine ise Özdağ, “Ciddi söylüyorum. 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup sarılıp seni seviyoruz diyorlar” karşılığı vermişti.