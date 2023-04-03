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Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü! Polis basınca neye uğradıklarını şaşırdılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

KONYA'da, hayvanları koruma derneği olarak faaliyet gösteren ikamette horoz dövüşü yapıldığı tespit edildi. Polis ekipleri adrese baskın düzenleyince içeridekiler neye uğradıklarını şaşırdı. Yaşanan ilginç anlar kameraya böyle yansıdı...

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi'nde bulunan bir ikamette horoz dövüşü organizasyonu yapıldığı, onlarca kişinin izleyici olarak organizasyona katıldığı ve bahis oynadığı ihbarını aldı. Polis, harekete geçerek söz konusu adrese baskın yaptı. Baskın sırasında tribün kurulan küçük bir alan içerisinde horozların dövüştürüldüğü belirlendi.

Dövüş başına 4-5 bin lira bahis

Horozların dövüştürüldüğü sırada polis ekiplerinin müdahalesiyle bahis oynayanlar şaşkınlıkları gizleyemedi. Polisin yaptığı incelemede dövüş başına 4-5 bin liralardan başlayan bahis oynatıldığı anlaşıldı.

Polis, horoz dövüşü üzerine bahis oynanan yerin Ereğli Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemede sosyal medya üzerinden organize olan grubun söz konusu horoz dövüşünü ayarlayarak belirli aralıklarla düzenledikleri ortaya çıktı.

Polis ekipleri, söz konusu dövüşü organize eden ve seyredenlere idari işlem uyguladı.

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