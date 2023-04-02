BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64
MEDYA

TRT Haber'd şaşkına çeviren anlar

TRT Haber akşam bülteninde ilginç anlar yaşandı. Sunucu, Emine Erdoğan'ın ABD'deki temaslarıyla ilgili bir haberin anonsunu geçerken aniden kameranın kadrajına giren kişi zafer işareti yaptı.

TRT Haber'in akşam bülteninde yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu. Sunucunun haberleri sunduğu sırada kameraya yansıyan görüntüler, izleyenleri şaşırttı.

Sunucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ABD'deki temaslarıyla ilgili bir haberi sunarken, kameranın kadrajında bir kişi göründü.

Kim olduğu ve stüdyoya nasıl girdiği bilinmeyen kişi, bir anda görüntüye girerek zafer işareti yaptı. Birkaç saniye ekranda görünen kişi daha sonra görüntüden çıktı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eli bıçaklı yolcu şoförü rehin alıp otobüsü kaçırdı! Dehşet dolu anlar kamerada
Eli bıçaklı yolcu şoförü rehin alıp otobüsü kaçırdı! Dehşet dolu anlar kamerada
CNN Türk canlı yayınında ipler koptu Murat Gezici söyledi Zafer Şahin çileden çıktı bu ne terbiyesizliktir
CNN Türk canlı yayınında ipler koptu Murat Gezici söyledi Zafer Şahin çileden çıktı bu ne terbiyesizliktir
Kum fırtınasında 500'den fazla yaralı
Kum fırtınasında 500'den fazla yaralı
Nevşin Mengü Murat Yetkin'i canlı yayında bu soruyla morarttı
Nevşin Mengü Murat Yetkin'i canlı yayında bu soruyla morarttı
'Erdoğan daha kısa pantolonluyken ben Erbakan Hoca'yla...' Temel Karamollaoğlu'nun cevabı olay
'Erdoğan daha kısa pantolonluyken ben Erbakan Hoca'yla...' Temel Karamollaoğlu'nun cevabı olay
Halk TV'de ikinci Gülnaz Şırınga vakası! Muharrem İnce'ye çakacağız derken çok fena trollendiler!
Halk TV'de ikinci Gülnaz Şırınga vakası! Muharrem İnce'ye çakacağız derken çok fena trollendiler!
243 metre yükseklikten kendini kayalıklara bıraktı, o anlar kameraya yansıdı
243 metre yükseklikten kendini kayalıklara bıraktı, o anlar kameraya yansıdı
Sinan Ateş için ablasından video ile adalet çağrısı! Her yere pankart astılar...
Sinan Ateş için ablasından video ile adalet çağrısı! Her yere pankart astılar...
Silivri'de cezaevi personellerini taşıyan servis aracı otomobille çarpıştı
Silivri'de cezaevi personellerini taşıyan servis aracı otomobille çarpıştı
Belediye otobüsünün bariyerlere ok gibi saplandığı kaza kamerada
Belediye otobüsünün bariyerlere ok gibi saplandığı kaza kamerada
Cinsel içerikli mesajlar atan kişiye yol ortasında kurşun yağdırdı O anlar güvenlik kamerasında
Cinsel içerikli mesajlar atan kişiye yol ortasında kurşun yağdırdı O anlar güvenlik kamerasında
Can Ataklı canlı yayında Muharrem İnce'ye küfretti! ' Has....r lan derler adama'
Can Ataklı canlı yayında Muharrem İnce'ye küfretti! ' Has....r lan derler adama'