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Cinsel içerikli mesajlar atan kişiye yol ortasında kurşun yağdırdı O anlar güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Ankara’da bir baba, kızına cinsel içerikli mesajlar atarak tacizde bulunduğunu iddia ettiği kişiye yol ortasında pompalı tüfekle saldırdı. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Mart günü Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi.

İddialara göre Sinan K., kızına cinsel içerikli mesajlar atarak rahatsız eden Sedat S.’yi (25) aracıyla takibe aldı. Kırmızı ışıkta aracından inen Sinan K., elindeki pompalı tüfekle önündeki otomobilde bulunan Sedat S.’ye iki el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karnından ve bacağından vurulan Sedat S.’nin yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı durumun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırgan Sinan K.’nin ise olayın ardından polis ekiplerine teslim olduğu aktarıldı. Sinan K.’nin emniyetteki ifadesinde, Sedat S.’nin kızına sarkıntılık içerikli mesajlar attığı için saldırıyı düzenlediğini söylediği öğrenildi.

Saldırıya tanık olan kişi anlattı

Dehşete düşüren o anlara tanık olan esnaf Abdülhamit Özbey, yaşananları anlattı. Özbey, “Silah sesi duyduk. Çok yüksek bir sesti. Olay yerine geldim. Bir kişi yerde yatıyordu. Kalçasından, karın boşluğundan ve kafasından kan akıyordu. Yoldan geçenler yardım ediyordu. Vurulan kişinin bilinci açıktı. Ayağa kalkmaya çalışıyordu ama ambulans gelene kadar izin vermediler. Öğrendiğimiz kadarıyla vurulan kişiyi önce takip etmişler. Yakalayınca da pompalı tüfekle ateş etmişler. Üç yerinden yaralanmıştı. Durumu iyi idi. Ambulans kısa sürede geldi. Yaralıyı alıp hastaneye götürdüler” dedi.

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