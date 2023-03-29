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POLİTİKA

AK Parti İlçe Başkanı, Mevlüt Çavuşoğlu'na böyle yakındı! 'Torpil yapmakta zorlanıyoruz...'

AK Partili Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da olduğu bir toplantıda, ‘torpil yapmakta zorlanıyoruz” diyerek yakındığı iddia edilen görüntüler olay oldu. Fatih Portakal o görüntüleri, "İyi bir haber değil bu Bahattin Bey, isterseniz kapatın televizyonu" anonsuyla duyurdu...

Sözcü TV Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, Antalya Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar'ın, "En azından bir mülakat olsun... Gençler AK Parti'den uzaklaşıyor" dediği konuşmayı yayınladı. Bayraktar'a seslenen Portakal, "İyi bir haber değil bu Bahattin Bey, isterseniz kapatın televizyonu" dedikten sonra şöyle devam etti: "Bahattin Bey, Mevlüt Çavuşoğlu’nun olduğu bir basına açık toplantıda ‘torpil yapmakta zorlanıyoruz, gençlerimiz maalesef bu partiden uzaklaştırıyor’ dedi..."

Videoda, Antalya Kepez İlçe Başkanı Bayraktar, "Şehir hastanesini gören duyan herkes kapımıza geliyor, arıyor. 'Bizi işe katın' diyorlar. Bizim hiç inisiyatifimiz yok. Artık teşkilatlarımız hiçbirini işe katamıyor. Bu da gençlerin de AK Parti'den uzaklaşmasına neden oluyor. Elbetteki liyakat olsun, kura olsun, KPSS olsun ama en azından bir mülakat olsun. O zaman biz de teşkilat olarak en azından düzgün insanları, likayakatli insanları.." diyor. 

Bayraktar'a seslenen Portakal, "İyi bir haber değil bu Bahattin Bey, isterseniz kapatın televizyonu" ifadelerini kullanarak daha sonra kendisine istediği takdirde söz hakkı vereceğini dile getirdi. 

 

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