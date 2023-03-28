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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke

KONYA'da Millet Buluşması programında konuşan Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir gafa imza attı. Geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı diyen Kılıçdaroğlu şimdi de Konya için 'ülke' dedi. Kılıçdaroğlu "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke, toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke" diye konuştu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’da Millet Buluşması Programı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Malatya'da konuşurken Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı olduklarını söyleyince hemen Ahmet Davutoğlu tarafından hatası düzeltilen Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da yeni bir gafa imza attı.

Konya için ülke dedi

Tarım konusunda yapacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, Konya'nın Hollanda'dan büyük bir ülke olduğunu ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda’dan büyük bir ülke." ifadelerini kullandı.

Konya gafı ilk değil
Kılıçdaroğlu Konya için ilk defa 'ülke' demedi. CHP Lideri katıldığı bir televizyon programında "Konya zengin bir ülke, her açıdan bakıldığı zaman" demişti.

"Çorum" geçmişi de var...
Geçtiğimiz senelerde Çorum'da bir programa katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum için de "ülke" demişti. Kılıçdaroğlu, "Bakın değerli arkadaşlar, Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir. Şey, ildir." ifadelerinde bulunmuştu.

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