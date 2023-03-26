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Son düdük çaldı, saha karıştı! Yenilen takımın yöneticileri hakeme saldırdı o anlar kamerada!

KARABÜK'te oynanan amatör maçta yenilen takımın yöneticileri ve futbolcuları, hakemlere saldırdı.

Karabük'te, Yaşar Kaptan Çebi 1. Amatör Ligi Yarı Final müsabakasında Aday Yapı Eflanispor ile Rüzgarlıspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Rüzgarlıspor, Aday Yapı Eflanisporu 2-1 mağlup ederek, adını finale yazdırdı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Aday Yapı Eflanispor yönetici ve bazı futbolcuları hakemin üzerine yürüdü. Polis ekipleri, hakemleri soyunma odasına götürmeye çalışırken, bazı yöneticiler hakeme saldırdı.

Hakemlerin soyunma odasına geçmesinin ardından yöneticiler bu kez de soyunma odasının girişinde saldırıda bulundu. Polisin müdahalesinin ardından bir süre sonra gerginlik yatıştırıldı.

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