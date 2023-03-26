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Erbakan ailesinde ittifak krizi! Canlı yayında açıkladı: Elif Erbakan dedi ki...

4 gün önce "20 yıllık günaha ortak olmayız" deyip "seçime tek başına gireceğiz, ben de cumhurbaşkanı adayıyım" deyip 4 gün sonra Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'a ailesinden itiraz geldi. YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Necmettin Erbakan’ın kızı ve MKYK üyesi olan Elif Erbakan’ın "Çok net cümlelerle Cumhur İttifakı’na karşı olduğunu" ilan ettiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi'nin Fatih Erbakan'ın son dakika kararıyla Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından parti içinde ve Erbakan ailesinde tartışma sürüyor. YRP MKYK üyesi de olan Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan'ın, AK Parti ile ittifaka kesinlikle karşı olduğu ve partiden ayrılabileceği konuşulurken, Elif Erbakan'la birlikte bazı MKYK üyeleri dahil çok sayıda yöneticinin istifa etmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, TELE1’de Hakan Aygün ve Gizem Fidan’ın programında, Cumhur İttifakı’na katılmaları ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Aydal şunları söyledi:

Elif Hanım söyledi ama aile şirketi değiliz

- Elif Erbakan hanımefendi Hoca’mın değerli bir kızıdır. MKYK üyemizdir. Başlangıçta çok net cümlelerle Cumhur İttifakı’na karşı olduğunu ifade etti.

- Biz bütün düşüncelerimizi net söyleriz. Genel başkana bir danışman hükmündeyiz. Sonunda siyasi riski alacak kişi Genel Başkan Fatih Erbakan’dır. Elif hanım söylemiş olabilir ama partimiz aile şirketi değil.

Elif Erbakan'ın eşi 'katılalım' dedi

- Erbakan Hoca’nın damadı, Elif hanımın eşi de ‘katılalım’ dedi. Orada ben bir espri yaptım Elif hanıma. Dedim ki, ‘Önce aranızda bir anlaşın evde sonra şey edelim’ dedim.

- Toplantı sonunda itiraz edenler bile her biri genel başkana, ‘Düşüncemiz bu ama siz ne karar verirseniz uyacağız’ dediler."

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