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POLİTİKA

Erdoğan: İnsanımız kimin hangi niyetle hareket ettiğini gayet iyi görüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere insanımız kimin hangi niyetle hareket ettiğini, kimin ne yaptığını gayet iyi görüyor" dedi. Erdoğan, "Zehirli dilleri ile kuru gürültü patırtı ile bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini düşünenlere asla boyun eğmeyiz" diye konuştu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere insanımız kimin hangi niyetle hareket ettiğini, kimin ne yaptığını gayet iyi görüyor." ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, "Zehirli dilleri ile kuru gürültü patırtı ile bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini düşünenlere asla boyun eğmeyiz. Milletin derdiyle dertlenmeyen bu asalakları kendi hırsları ve ihtirasları ile baş başa bırakıyoruz." dedi.

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