Mehmet Metiner 'müjde' verecekti! Cem Toker öyle bir soru sordu ki gülse mi kızsa mı karar vermedi

AK Parti eski Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Haber Global yayınında "Müjde" dedi, tam "Gebze organize sanayi bölgesi'nde demişti ki Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker'in "petrol mu bulundu" sorusuyla dağıldı.

Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker ve eski İstanbul AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner Haber Global'de bir yıl önce Artı-Eksi programına katıldı. Gündeme dair yorum yaptığı sırada Mehmet Metiner bir müjdeden bahsedeceğini açıkladı.

Programın sunucusu Sultan Arınır, "Mehmet Metiner müjde verecekti" deyip Metiner'e döndü. Metiner de "Gebze organize sanayi bölgesinde.." diye lafa başlamıştı ki, Cem Toker "Petrol mü bulundu?" diye sordu.

Metiner bir anda donup kalınca hem Cem Toker hem de sunucu Sultan Arınır bunun üzerine kakahalarla gülerken, Mehmet Metiner gülmekle kızmak arasında kaldı. Metiner'in gülümsemesini gizlemeye çalışması kameralara yansıdı..