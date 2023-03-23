BIST 5.022
DOLAR 19,05
EURO 20,73
ALTIN 1.211,01
MEDYA

Mehmet Metiner 'müjde' verecekti! Cem Toker öyle bir soru sordu ki gülse mi kızsa mı karar vermedi

AK Parti eski Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Haber Global yayınında "Müjde" dedi, tam "Gebze organize sanayi bölgesi'nde demişti ki Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker'in "petrol mu bulundu" sorusuyla dağıldı.

Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker ve eski İstanbul AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner Haber Global'de bir yıl önce Artı-Eksi programına katıldı. Gündeme dair yorum yaptığı sırada Mehmet Metiner bir müjdeden bahsedeceğini açıkladı.

Programın sunucusu Sultan Arınır, "Mehmet Metiner müjde verecekti" deyip Metiner'e döndü. Metiner de "Gebze organize sanayi bölgesinde.." diye lafa başlamıştı ki, Cem Toker "Petrol mü bulundu?" diye sordu.

Metiner bir anda donup kalınca hem Cem Toker hem de sunucu Sultan Arınır bunun üzerine kakahalarla gülerken, Mehmet Metiner gülmekle kızmak arasında kaldı. Metiner'in gülümsemesini gizlemeye çalışması kameralara yansıdı..

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Umman’da çöl denize döndü! Ürküten görüntüler
Umman’da çöl denize döndü! Ürküten görüntüler
Eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı takip ederek başından vurdu
Eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı takip ederek başından vurdu
6 Şubat'taki kinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı panik ve büyük korku kamerada
6 Şubat'taki kinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı panik ve büyük korku kamerada
Karayolunda yok artık dedirten görüntü! Polis, aracıyla ters şeritte giden sürücünün peşine düştü
Karayolunda yok artık dedirten görüntü! Polis, aracıyla ters şeritte giden sürücünün peşine düştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Aşık Veysel türküsü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Aşık Veysel türküsü
İstanbul'da içinde hasta olan ambulansa haciz geldi! Ambulansı çekiciye yükleyip götürdüler
İstanbul'da içinde hasta olan ambulansa haciz geldi! Ambulansı çekiciye yükleyip götürdüler
Okula giderken araç çarptı çok feci görüntü! Resmen mucize oldu: Çocuk yaşıyor!
Okula giderken araç çarptı çok feci görüntü! Resmen mucize oldu: Çocuk yaşıyor!
Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i yıllar sonra görüntülendi! Altan Akışık'ın son hali şaşırttı
Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i yıllar sonra görüntülendi! Altan Akışık'ın son hali şaşırttı
İsmail Saymaz'dan Muharrem İnce'ye salvo! Kitap okumasından girdi, elma bahçesinden çıktı
İsmail Saymaz'dan Muharrem İnce'ye salvo! Kitap okumasından girdi, elma bahçesinden çıktı
Fatih Portakal, "Ben düdüklü tencereyim, toplumun gazını alacağım" dedi
Fatih Portakal, "Ben düdüklü tencereyim, toplumun gazını alacağım" dedi
Celal Şengör anlı yayında küfretti Fatih Altaylı ve konukları kahkahaya boğuldu
Celal Şengör anlı yayında küfretti Fatih Altaylı ve konukları kahkahaya boğuldu
Hilmi Daşdemir, "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” dedi! Kübra Par uyarınca da yayını terk etti
Hilmi Daşdemir, "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” dedi! Kübra Par uyarınca da yayını terk etti