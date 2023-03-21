İsmail Saymaz'dan Muharrem İnce'ye salvo! Kitap okumasından girdi, elma bahçesinden çıktı

MEMLEKET Partisi lideri Muharrem İnce, "İsmail Saymaz parti gazetecisi, onunla işim olmaz" dedi. İsmail Saymaz, “Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı kampanyasından sonra bahçesinde elma toplarken ben IŞİD'i yazıyordum. Benim sadece yargılandığım davaların sayfa tutarı, Muharrem İnce’nin okuduğu kitap sayfa sayısının 3 katıdır.” dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin kendisi hakkındaki sözlerine Halk TV canlı yayınında ateş püskürdü. İsmail Saymaz, "Muharrem İnce bana küstü" demiş ardından da Muharrem İnce, "Kendisi CHP basın sözcüsü olduğu için onunla işim olmaz” karşılığın vermişti. İsmail Saymaz'ın Muharrem İnce'ye cevabı sert oldu. İşte o kavga...

Muharrem İnce bana da küsmüş

Nevşin Mengü ve Fatih Portakal, ve Özgür Demirtaş'ın ardından İsmail Saymaz, "Muharrem İnce bana da küstü. Fakat neden küstü, hangi aşamada küstü, onu anlayamadım. Arıyorum, açmıyor. Bir siyasetçinin, hele hele Cumhurbaşkanı adayının gazeteciye küsmesi çok tuhaf" paylaşımı yaptı.

İsmail Saymaz parti gazetecisi, işim olmaz

Fatih Altaylı’ya konuşan Muharrem İnce, "İsmail Saymaz CHP sözcüsü gibi. Her şeyi CHP adına yapıyor. CHP kulislerinde dolaşıyor. Bu kadar partili olduğunuz zaman gazeteci olmuyor siyasi taraf oluyorsunuz. Aramızdaki sorun bu. Kendisi CHP basın sözcüsü olduğu için onunla işim olmaz.” cevabı verdi.

Halk TV'de İnce'ye cevap verdi

İsmail Saymaz, İnce’nin sözlerine Halk TV yayınında cevap verdi. Saymaz, “Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı kampanyasından sonra bahçesinde elma toplarken ben IŞİD'i yazıyordum. Benim sadece yargılandığım davaların sayfa tutarı, Muharrem İnce’nin okuduğu kitap sayfa sayısının 3 katıdır.” dedi. Saymaz'ın açıklamaları şöyle:

Muharrem İnce sempatisi olan biriydim

"Ben şahsi olarak Muharrem İnce'ye sempatisi olan biriydim. Ben bir yıldır ara ara arıyorum, açmıyor. Ama kendisi mesaj atıyor sonra. Tuhaf bir tutum içerisindeydi. 20 Şubat'ta bana depremle ilgili bir klip attı, aradım; yine açmadı. Ben de kendisine mesaj attım."

Mesaj atıp 'küsmüşsün galiba' dedim

"Dedim ki: 'Küsmüşsün galiba.' Telefonunu kendisi kullanıyor. Bunun üzerinde 10 gün geçti, Nevşin ve Fatih'e de küsmüş. Ben de paylaşımda bulundum. Benim telefonumu açmıyor, Ahmet Hakan arayınca anında açıyor ama. Sonra kendisi Fatih Altaylı'yı arıyor. Benim ile ilgili bir gerekçe bulmuş. Benimle ilgili ne olduğunu anlatamamış."

Okuduğu kitapların 3 katı dava dosyam var

"Gerekçe şu: 'Saymaz'ı bir partinin gazetecisi olarak görüyorum. Kendisi CHP Basın Sözcüsü olduğu için işim olmaz.' Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı kampanyasından sonra bahçesinde elma toplarken ben IŞİD'i yazıyordum. Benim sadece yargılandığım davaların sayfa tutarı, Muharrem İnce’nin okuduğu kitap sayfa sayısının 3 katıdır. Muharrem İnce'nin kapsitesi benim gazeteciliği ölçmeye yetmez."