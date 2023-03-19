Ekrem İmamoğlu'ndan 'sandık' çağrısı! Trafolara kedilerin girmesine müsaade etmeyelim

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda sandık güvenliğine dikkat çekip, sandıklara sahip çıkmaya çağırdı. 9 yıl önceki "trafoya kedi girdi" açıklamasını hatırlatan İmamoğlu, "Elektriklerin kesilmesine, trafolara kedilerin girmesine müsaade etmeyelim" dedi. Mansur yavaş da aynı metinle kendi çağrısın yaptı.

Millet İtitfakı tarafından cumhurbaşkanı yardımcılığına aday gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş seçim güvenliğiyle ilgili ortak çağrı yaptı. İmamoğlu ve Yavaş Twitter hesaplarından "14 Mayıs’ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız. Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin." balıklı video paylaştı.

Vatandaşlara Millet İttifakı’nın seçim güvenliği platformu Türkiye Gönüllüleri'ne katılma çağrısında bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

– Değerli vatandaşlarım; 14 Mayıs'ta yeni ve umut dolu bir dönem başlıyor. Milleti yoksulluğa ve çaresizliğe mahkum eden bu bozuk düzenden hep birlikte kurtulacağız.

Seçimi kazanmak için oyları korumak şart

– Hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği seçimlerinde büyük başarı kazanacağımızdan en küçük bir şüphem yok ama bunun için sandık güvenliğini sağlama almamız gerekiyor. Zira seçim kazanmanın yolu, sadece vatandaştan oy almaktan değil, aynı zamanda oyları koruyabilmekten de geçiyor.

Trafoya kedi girmesine izin vermeyelim

– Seçim günü sandıklarımızın başında olacak, tüm oylarımıza sahip çıkacağız ki elektriklerin kesilmesine, trafolara kedilerin girmesine müsaade etmeyelim. Bu seçimde sandığa sahip çıkmak demek, ülkemize sahip çıkmak demek.

– Gelin, hep birlikte bir tarih yazalım. İster desteklediğiniz partinin sandık görevlisi olun isterseniz Millet İttifakı'nın platformu olan Türkiye Gönüllüleri'ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin. Bu seçimi milletçe kazanacağız. Birlikte çalışacak ve birlikte başaracağız. Her şey çok güzel olacak.