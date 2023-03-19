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Ersan Şen canlı yayında çıldırdı! Kürtçe resmi dil olamaz, avucunuzu yalarsınız

Tv100 canlı yayınında hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, "Kürtçe ikinci dil olabilir" dedi. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen öfkelendi. Şen, Pınar Hacıbektaşoğlu'na, "Devletin dili Türkçe'dir. İkincisini icat etmeye çalışma avucunu yalarsın" diye çıkıştı.

Tv100 canlı yayınında Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğündeki programda "Kürtçe ikinci dil olabilir" tartışması çıktı. Pınar Hacıbektaşoğlu Kürtçenin ikinci resmi dil olabileceğini savunurken Ersan Şen öfkelendi. Konunun tartışmaya dahi kapalı olduğunu vurgulayan Şen, "Sayın Cumhurbaşkanının söylediği işaretten belli; Tek dil tek bayrak. Bitti." ifadelerini aktardı.

"Tartışmaya açık bir tarafı yok"

Ersan Şen konuşmasının devamında şu cümleleri kullandı: "İkinci resmi dil Kürtçe olsun. Böyle bir şey yok, tartışmaya açık bir tarafı yok. Bu masada veya başka bir yerde Türk milletinin evladı olarak ben Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu memlekette Türkçeyi üreter yapıyı ben tartışmam."

"Düşünce özgürlüğü nerede?"

Pınar Hacıbektaşoğlu ise bu sözlere "Hocam fikir hürriyeti düşünce özgürlüğü nerde? Bunu isteyen milyonlarca insan var" diye itiraz etti. 

"Hak ve özgürlükleri tartışırız herkesin derdi var bu derdin ırkla dinle bir alakası yok. Benim memleketimin evladı çıkıp Türkçe'nin yerine şu olsun diye abuk sabuk konuşuyor mu?" diyen Ersan Şan şöyle devam etti: 

İcat etmeye çalışma avucunu yalarsın

"Ben şöyle söyleyeyim Türkiye Cumhuriyeti'nde kırmızı çizgilerimiz ortada bunun başka yolu yok. Sayın Cumhurbaşkanının söylediği işaretten belli; Tek dil tek bayrak. Bitti. Sen kültürünü yaşayabilirsin kültürünü destekliyorum ama devletin dili Türkçe'dir kardeşim. Bana ikincisini icat etmeye kalkma ben o masada olmam sen de avucunu yalarsın."

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