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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Mehmet Muş'un imzasını beğenmedi! Ahmet Hakan 'aman benimkini görmesin' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Türk dünyası liderleri zirvesinde Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını beğenmemiş ve "O ne biçim imza ya! İmzayı değiştir..." sözleri kameralara yansımıştı. Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Ahmet Hakan, "Muş’un imzasına bu tepkiyi gösteren Erdoğan, benim imzayı görse ne yapardı acaba?" diye sordu.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasına tepki göstermesine değindi. Hakan, "Muş’un imzasına bu tepkiyi gösteren Erdoğan, benim imzayı görse ne yapardı acaba?" diye sordu. Hakan şunları yazdı:

Sahip çıkılacak bir imza değil

Hayatta başaramadığım çok iş var.
En başaramadığım iş ise şu: Şöyle janjanlı, cakalı, afili, artistik bir imza çakmak.
İmzam öyle kötü, öyle utanılası, öyle abuk sabuk, öyle şekilsiz, öyle kılıksız ki... Anlatamam.
İnsan içine çıkarılacak bir imza değil.
Sahip çıkılacak bir imza da değil.

Şöyle bir baktım Mehmet Muş’un imzasına..
Benim imzamın yanında ordinaryüs imzası gibiydi.
Muş’un imzasına bu tepkiyi gösteren Erdoğan, benim imzayı görse ne yapardı acaba?
Düşünmek bile istemiyorum.

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