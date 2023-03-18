BIST 5.136
DOLAR 19,01
EURO 20,27
ALTIN 1.216,37
GÜNCEL

Sivas'ta ekipleri harekete geçiren ilginç olay! Eğlenmek için bindiği salıncak adeta kabusu oldu

SİVAS’ta çocuk parkında bindiği salıncakta sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Gülyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Arkadaşları ile parkta eğlenen genç salıncağa bindi. Gencin eğlenmek için bindiği salıncak ise adeta kabusu oldu. Salıncakta sıkışan genci gören arkadaşları durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerinde gelen itfaiye ekipleri salıncağı hidrolik makas yardımıyla keserek genci sıkıştığı yerden kurtardı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
MSB’den 18 Mart paylaşımı: Mehmetçiğin dilinde yemine düştü
MSB’den 18 Mart paylaşımı: Mehmetçiğin dilinde yemine düştü
12 katlı apartmanda yangın: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi
12 katlı apartmanda yangın: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi
Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Dehşete düşüren görüntüler! Galata'da otomobil yayaların arasına daldı
Dehşete düşüren görüntüler! Galata'da otomobil yayaların arasına daldı
Togg 24 saatte aldığı siparişi duyurdu üretim bandından görüntüler paylaşıldı
Togg 24 saatte aldığı siparişi duyurdu üretim bandından görüntüler paylaşıldı
Gaziantep dakikalar içinde bembeyaz oldu! Şaşkına çeviren görüntüler
Gaziantep dakikalar içinde bembeyaz oldu! Şaşkına çeviren görüntüler
İYİ Parti seçim kampanyasını resmen başlattı! 'Birlikte tarih yazacağız'
İYİ Parti seçim kampanyasını resmen başlattı! 'Birlikte tarih yazacağız'
Okul dönüşü kahreden olay! Genç anne ve 2 çocuğu beton mikserinin altında kaldı; 1 ölü
Okul dönüşü kahreden olay! Genç anne ve 2 çocuğu beton mikserinin altında kaldı; 1 ölü
Bahçelievler’de yıkımı yapılan binanın bir kısmında çökme meydana geldi
Bahçelievler’de yıkımı yapılan binanın bir kısmında çökme meydana geldi
3 aylık kocasından gördüğü şiddeti eve taktırdığı kamerayla kaydetti
3 aylık kocasından gördüğü şiddeti eve taktırdığı kamerayla kaydetti
Yağmur duası etti, Şanlıurfa'yı sel bastı! O vatandaş şimdi de 'Musluğu kıstır Ya Rabbi...' duasına çıktı
Yağmur duası etti, Şanlıurfa'yı sel bastı! O vatandaş şimdi de 'Musluğu kıstır Ya Rabbi...' duasına çıktı
Jorge Jesus'tan zehir zemberek sözler: Maçlar sahada değil masada kazanılıyor
Jorge Jesus'tan zehir zemberek sözler: Maçlar sahada değil masada kazanılıyor