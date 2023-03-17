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Bahçelievler’de yıkımı yapılan binanın bir kısmında çökme meydana geldi

İSTANBUL Bahçelievler’de yıkımı yapılan binanın bir kısmında ani çökme meydana geldi. Yıkılmak istenen binanın bazı parçaları yan binaya isabet ederek hasar verdi. 5 katlı bina tahliye edilirken ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

İstanbul Bahçelievler Ceylan Sokak'ta büyük panik yaşandı. Bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Yıkımı yapılmak istenen binanın bazı parçaları yan binaya isabet etti.

Katlarında hasar oluşan 5 katlı bina da tahliye edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

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