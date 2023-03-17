Tarım Bakanı Vahit Kirişçi: Sel 15 canımızı aldı ancak toprak da suya doydu!..

ŞANLIURFA ve Adıyaman'ı vuran sel, 17 kişinin ölümüne neden oldu. Habertürk canlı yayınında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, selle ilgili öyle bir açıklama yaptı ki dinleyen herkesin ağzı açık kaldı...Sosyal medyadan büyük tepki var...

Kahramanmaraş merkezli depremlerle yıkılan Şanlıurfa ve Adıyaman, şimdi de sel felaketini yaşıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Habertürk'te Kübra Par'ın programında 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketiyle ilgili konuştu. Bakan Kirişçi’nin sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bu biliniyordu ama elimizdeki enstrümanlar yetersiz

“Şanlıurfa’daki yağış gözardı edilebilecek yağış değildi. Burada biliniyordu niye yapılmadı? Evet, biliniyor ama bunların hayata geçirilmesiyle ilgili elimizdeki enstrümanlar yetersiz kalabiliyor” ifadesini kullanan Kirişçi, sözlerinin devamında şöyle dedi:

Kuraklık riski vardı, toprak suya kavuştu!

"Yağışların düzensizliği var. Kuraklık riski de vardı. Bir taraftan 15 canımızı (ölü sayısı 17’ye yükseldi) aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu. Atatürk Barajı’nda su mesafemiz 300 bin metreküp arttı. Bu önemli bir şey. Tabii ki taşkın, sel olmasın. Üç günde bu kadar yağış olsun elbette istemeyiz."

Bakan Kirişçi'ye sosyal medyadan tepki yağdı

Bakan Kirişçi’nin sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Toprak suya kavuşur da siz bu halkın yüzüne nasıl bakarsınız onu bilmiyoruz..." derken bazı kullanıcılar "Biz utandık" derken bazı kullanıcılar da "Acilen istifa etmeli" yorumları yaptı. Bazı kullanıcılar ise "Utanmasalar “Ölenler de gübre oldu, toprağı besledi.” diyecekler…" tepkisi gösterdi.