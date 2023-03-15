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Şanlıurfa'da sele rağmen ilerleyince! Dereye düşen tır şoförle birlikte kayboldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA'nın Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolda sel nedeniyle çökmeler meydana geldi. Sel sularına kapılarak kontrolden çıkan TIR içindeki sürücüyle birlikte kısa sürede gözden kayboldu.

Şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ilçesinde sel ve su baskını etkili oluyor. İlçedeki Yalıntaş Deresi'nin taşması sonucu ilçeyi Hilvan'a bağlayan kara yolu su altında kaldı. Yol, çökmeler nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yolda sel sularına rağmen ilerlemeye çalışan Emin Ergün (20) yönetimindeki TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilme anı cep telefonlarıyla görüntülenen TIR, sel sularına kapıldı. Ergün'ün kurtarılması ve TIR'ın bulunması için Atatürk Barajı Gölü kıyısında botlarla arama-kurtarma çalışması yapılıyor.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, bölgeden geçerken çökme sonucu devrilen TIR'ın gözden kaybolduğunu, dorsenin en son Fırat Nehri yakınlarında görüldüğüne ilişkin bilgiler geldiğini söyledi.

Arama-kurtarma çalışmaları sırasında çantası bulunan TIR sürücüsü Emin Ergün'ün dayısı Yusuf Ergün, yeğeninin Diyarbakır'a götürdüğü yükü boşalttıktan sonra TIR'la eve gelirken sele kapıldığını, sağ salim bulunması için dua ettiklerini söyledi.

Sürücünün yakınlarının bölgedeki bekleyişi sürüyor. 

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