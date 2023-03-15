Şanlıurfa'da selde alt geçitte mahsur kalanlar sudan böyle çıktı
Şanlıurfa'da selde alt geçitte mahsur kalan vatandaşlardan bazıları sudan yüzerek canını kurtardı. Bir vatandaşın köprüden alt geçide sarkıtılan itfaiye hortumuna tutunarak yukarı çekildiği anlar kameraya yansıdı
Şanlıurfa'da Selde alt geçitte mahsur kalan vatandaşlardan bazıları sudan yüzerek kurtuldu. Abide Kavşağı'nda aracıyla birlikte sel sularında mahsur kalan bir kişi, yüzerek su üstüne çıktı. Çamur içerisinde kalan vatandaş, köprüden alt geçide sarkıtılan itfaiye hortumuna tutunarak yukarı çekildi. Mahsur kaldıktan sonra 3-4 saatin ardından kurtulan ve ambulansa bindirilen vatandaş, ilk müdahalesi yapılarak hastaneye götürüldü.