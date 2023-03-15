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Bahçedeki konteyner sel sularına kapıldı: 1 ölü, 4 kayıp

Sağanağın sele dönüştüğü Adıyaman'ın Tut ilçesinde alınan bilgilere göre bahçedeki konteyner sel sularına kapıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin de kayıp olduğu ve arama çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Sağanağın sele dönüştüğü Adıyaman'ın Tut ilçesinde alınan bilgilere göre bahçedeki konteyner sel sularına kapıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin de kayıp olduğu ve arama çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

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