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Deprem anında market savaş alanına döndü! Yeni görüntüler kamerada: Raflar ürünler devrildi, insanlar panikle kaçtı!

KAHRAMANMARAŞ Elbistan merkezli depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; raflar, ürünlerin devrilmesi ve insanların panikle kaçışmaları yer aldı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. İkinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde de bir markete ait güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti. Deprem anında markette bulunanlar panikle kaçışırken, ürünler ve raflar peş peşe devrildi.

O anlar, depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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