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MEDYA

Fatih Portakal'dan Muharrem İnce isyanı! Aramış bana işimi öğretiyor, iktidara gelirse neler yapar!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisini eleştiren gazetecileri arayıp çıkışmaya başladı. Nevşin Mengü'den sonra Fatih Portakal da "Muharrem İnce mesaj atmış bana işimi öğretiyor. Şimdi böyleyse iktidara gelse ne olacak?" diye sordu.

Muharrem İnce hoşuna gitmeyen yorum yapan gazetecileri arayıp ya da mesaj atarak tartışmaya başladı. Nevşin Mengü'den sonra Fatih Portakal kendisine mesaj atan Muharrem İnce'ye ateş püskürdü. Fatih Portakal, "Şimdi böyleyse iktidara gelse ne olacak? Böyle siyasetçi olmamalı. Hiç güven veren biri değil Muharrem İnce” dedi. Fatih Portakal, Youtube kanalında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Mesaj atmış bana işimi öğretmeye çalışıyor

- Muharrem İnce mesaj atmış, 'Kırıldım, bir daha sana çıkmayacağım' falan diyor. Bana işimi öğretmeye çalışıyor. Ben sana işini öğretiyor muyum? Herkes kendi işini yapsın!

İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünün

- Dün Nevşin’i de aramış, böyle bir iki cümle söylemiş Nevşin gereken cevabı vermiş. Böyle bir siyasetçinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünün. 

Muhalefette böyleyse iktidara gelse ne olacak?

- Şimdi muhalefetteyken böyle! Acaba iktidara gelse ne olacak? İktidara geldiğinde demokrat bir yönetici olabilecek mi? Hoşuna gitmeyen gazeteciyi Böyle siyasetçi olmamalı. Hiç güven veren biri değil Muharrem İnce.”

Nevşin Mengü'yü arayıp ağır konuşmuştu

Gazeteci Nevşin Mengü, Cuma akşamı katıldığı, Fox Tv'de yayınlanan Orta Sayfa programında Muharrem İnce'yi trollerin şişirdiğini iddia etti. Bu sözleri nedeniyle Cumartesi günü Muharrem İnce'nin kendisini arayıp "Acayip şekilde" konuştuğunu belirten Nevşin Mengü, bunu kendi Youtube kanalındaki canlı yayında anlattı. Bunun üzerine Şahan Gökbakar, Muharrem İnce'yi hedef aldı. Ardından muharrem İnce, Şahan Gökbakar'ı aradı ve sulh oldular... 

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