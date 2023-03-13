Muharrem İnce: 300 kişilik ekibim var, ama bazıları ekibimde olduğunu bilmiyor

Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Ülkeyi yönetmek için ekibiniz var mı?' sorusuna deha önceki "300 kişi ile ülkeyi yönetirim" sözleriyle cevap verdi. O 300 kişiden bazıları ekibin içinde olduklarını bilmiyorlarmış.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı oldu. 2021 yılında Fatih Altaylı'nın programında "Cumhurbaşkanı olsam 300 kişi ile bu ülkeyi yönetirim" diyen Muharrem İnce, şimdi de o 300 kişilik ekiple ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Muharrem İnce'nin, Sedat Peker'in dijital tecridinin kaldırılması için başlatılan kampanyaya destek vermesi de dikkat çekti.

300 kişi ile bu ülkeyi yönetirim

2 yıl önce Fatih Altaylı'nın programına katılan Muharrem İnce, "Ben cumhurbaşkanı olsaydım Türkiye’yi 300 kişiyle yönetirdim. 300 akıllı, liyakatlı, namuslu adama ihtiyaç var. EPDK, BDDK, Maliye, Hazine, önemli büyükelçilikler, Milli Eğitim. 20 iş bilen bakan, toplam 300 bürokrat" demişti.

Ülkeyi yönetmek için ekibiniz var mı?

TV 100'de Uğur Dündar'ın sorularını cevaplayan Muherrem İnce, "Uğur Dündar: “Her şey iyi, anlatma kabiliyetiniz yüksek ama ülkeyi yönetmek ekip işi değil mi? Var mı ekibiniz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Arkadaşlarımla ülkeyi nasıl yönetiriz deyip oturup yazdık. Türkiye'yi 300 kişi ile birlikte yöneteceğiz."

Onlar bilmiyor benim ekibimde olduklarını

"81 vali lazım bize. Planlamacı lazım, ekonomist lazım, sağlıktan anlayan lazım, EPDK'ya adam lazım, BBDK'ya adam lazım. Hazine'ye lazım, Merkez Bankası'na lazım. 300 kişi lazım. İsim isim yazdık bunları. 300 kişilik ekibim var. Mesela bunlar kimler?.. Bir kısmı şu anda yanımda olanlar. Bir kısmı şu anda kamuda görevli olanlar. O bilmiyor bile kendinin oraya geleceğini. Atandığında o da şaşıracak.”