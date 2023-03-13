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Depremde 89 kişiye mezar olmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Eşyalar dışarı böyle fırladı

DİYARBAKIR’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Galeri İş Merkezi'ne ait farklı açıdan güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. 89 kişinin öldüğü iş merkezinde bulunan markette deprem ile birlikte eşyalar dışarı fırladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il etkilendi. Depremden etkilenen illerden biri de Diyarbakır’dı. Şehirde 1’i boş 7 yapı yıkıldı. O yapılardan Galeri İş Merkezi ve üstündeki siteden 89 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı.

Yapının yıkılmasına ait farklı açılardan güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Deprem ile birlikte iş merkezi altındaki markette çökmeyle eşyaların dışarı fırladığı görüldü.

Öte yandan, Diyarbakır'da "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 zanlı "olası kasıtla öldürmek" suçundan tutuklanmış, 23'ü adli kontrol tedbirleriyle olmak üzere 25 kişi serbest bırakılmıştı. 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Tutuklananlar arasında Galeri İş Merkezi'nin kolonlarına müdahale ettikleri ileri sürülen şüpheliler de bulunuyor.

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