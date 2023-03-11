Fatih Portakal ekranlara geri dönüyor! Yeni kanalını bu video ile duyurdu

FOX TV Ana Haber'de izlenme rekorları kırarken ani bir kararla istifa edip İzmir'de emeklilik hayatı yaşamaya başlayan Fatih Portakal, 20 Mart itibariyle ekranlara geri dönüyor. Fatih portakal kararını bir video ile duyurdu.

Fox TV'den ayrıldıktan sonra ekranlardan uzak kalan ve son dönemde Youtube kanalı kuran Fatih Portakal, 20 Mart'tan itibaren Sözcü TV'de ana haber bülteni sunacak. Portakal, yeni kanalını, "Her başlangıcın öncesinde biten bir hikaye vardır, demiş birisi. Umarım güzel olacak ne dersiniz? #youtube yayınlarına da devam merak etmeyin" notuyla duyurdu.

2020'nin son aylarında Fox TV ekranlarına veda eden ve uzun süredir ekranlardan uzak kalarak inzivaya çekilen sunucu Fatih Portakal, Sözcü TV ile anlaşmaya vardı. Genel Müdür Alişer Delek ile el sıkışan Portakal, Sözcü TV'de ana haber bültenini sunacak. Sözcü TV ile anlaşmaya varan Portakal, 20 Mart'tan itibaren ekranlarda olacak.