Cübbeli Ahmet Hoca'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki! HDP'nin çocuklarına beddua etti

Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, HDP'nin Hazine yardımına konulan blokeyi kaldıran Anayasa Mahkemesi'ni topa tuttu. HDP'ye giden paralar için de HDP'lilerin çocukları üzerinden beddua etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin hazine yardımlarına geçici bloke konulmasına dair kararı kaldırdı. Cübbeli Ahmet Hoca AYM'nin HDP kararına isyan etti. "Anayasa Mahkemesi’nin HDP’ye para iadesi karârına saygı duymuyorum." diyen Ünlü, "Vergilerimizden bunlara giden paralar harâm zıkkım osun, çocuklarından çıksın." dedi.

Ben bu ülkeden bir şey anlamadım

HDP'ye Hazine yardımına tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca, "Ben bu memleketten bir şey anlamadım. Etrafımdaki bazı kişiler 'Bu ülke artık yaşanmaz hale geldi, terkedelim' diyorlar. dediklerini anlatan Cübbeli Hoca, "Nereye gideceğiz ya burası bizim vatanımız" dedi.

AYM'ye 'yazıklar olsun' dedi

Cübbeli Ahmet Hoca, "Nasıl bu parayı veriyorsun geri? Hadi partiyi kapatmadılar, benim verilerimden giden para bunlara gidiyor. Bu paralar askere, polise kurşun sıkanlara gidiyor. Böyle bir devlet olur mu? Askere, polise kurşun sıkana para verir mi? Yazıklar olsun." diye konuştu.

"Çoluk çocuklarından belayla çıksın!

"HDP'ye giden para haram olsun, zehir zıkkım olsun, çoluk çocuklarından belayla çıksın. Müslüman olarak helal etmiyoruz." diyen, Cübbeli Ahmet Hoca, geçtiğimiz günlerde yine vaat kürsüsünden, Millet İttifakı'nın seçimi kaybetmesi için dua etmiş, "İsim vermedim, sayı saymadım" diyerek de kendini savunmuştu.

Anayasa Mahkemesi'ne videolu soru

Öte yandan sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak, "Ey Anayasa Mahkemesi! HDP'li Pervin Buldan ve CHP'li Engin Özkoç'un şu ifadelerini duymadan mı yoksa duyduktan sonra mı terör sevicilere milletin parasını veriyorsunuz?