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POLİTİKA

Zeydan Karalar'ı Meclis toplantısında 'komutanı' aradı! 'Haklı sebep' deyip sustular

ADAHA Büyükşehir Belediye Meclis'i toplantısı devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı eşi Nur Karalar aradı. O anda konuşan Meclis Üyesi'nden "Bir dakika komutanım arıyor" diye izin isteyen Başkan Karalar, eşine cevap verdikten sonra toplantıya devam etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar‘a Meclis toplantısı sırasında sürpriz bir telefon geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı Mart ayı olağan Meclis toplantısının ikinci oturumu sürpriz bir telefon ile bölündü.

Karalar’ın eşi Nur Karalar, toplantı sırasında arayınca Karalar, konuşan Meclis üyesinden "Serdar Bey bir saniye" diye müsaade istedikten sonra "Dün yeni cumhurbaşkanı aradı, şimdi de benim komutanım arıyor" dedi.

Meclis üyesinin "haklı sebep" karşılığı vermesi üzerine telefona cevap veren Zeydan Karalar, "Meclis'teyim Nur, ben seni arayayım" deyince gülüşmeler oldu. Toplantı o konuşmanın ardından devam etti. 

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