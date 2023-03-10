NATO toplantısında Türk general boş çay bardaklarını topladı! Anadolu Ajansı'nın geçtiği görüntüler olay oldu

TÜRKİYE’nin askıya aldığı Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü görüşmeleri dün Brüksel’de NATO karargâhında yeniden başladı. İbrahim Kalın başkanlığında Türk heyetinde yer alan Tümgeneral Göksel Kahya’nın masadaki boş çay bardaklarını toplaması dikkati çekti. Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, o anları "TSK'yı NATO'da temsil eden Tümgeneral Göksel Kahya, boş bardakları topluyor, umarım bulaşıkları da yıkatmıyorlardır!" notuyla paylaştı.

Ankara’nın askıya aldığı Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü görüşmeleri dün Brüksel’de NATO karargâhında yeniden başladı. Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilen, Türkiye ile NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü muhtıra çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizması"nın üçüncü toplantısında kameralara yansıyan bir detay tepki çekti.

Toplantı sonrasında görüşmelerde Türkiye’yi temsil eden heyet adına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklama yaptığı esnada Korgeneral Göksel Kahya'nın boş bardakları topladığı görüldü. O anlar Anadolu Ajansı tarafından canlı yayınlandı. Gazeteci Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabından durumu eleştiren şu tweet’i paylaştı:

“NATO'daki zirve haberini izliyoruz. TSK'yı NATO'da temsil eden Tümgeneral Göksel Kahya, boş bardakları topluyor. Devletin ajansı o anı dünyaya servis ediyor. Umarım bulaşıkları da yıkatmıyorlardır! Eskiden üniforma itibarı, kurum gelenekleri, diplomatik terbiye vardı. Yazık oldu!”