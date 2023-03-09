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Depremde ağır hasar almıştı! 14 katlı binanın yıkılma anı, havadan ve karadan görüntülendi

Depremde ağır hasarlı olduğu için yıkımına karar verilen 14 katlı binanın yıkılma anı, havadan ve karadan görüntülendi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli; 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra Adana'da ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

Bugün de Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 14 katlı Doğukan Apartmanı'nın yıkımı gerçekleştirildi. Kontrollü yıkım için binanın etrafında güvenlik tedbiri alındı. Daha sonra bina, iş makineleriyle kolonlarına zarar verildikten sonra yıkıldı.

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