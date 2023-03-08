Tanju Özcan'dan olay Nagehan Alçı sözleri! Nagehan dönmüşse bu iş bitmiştir! Kocası ROK da dönmüş mü?

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan son Meclis toplantısında şovmenliğe soyundu. "Nagehan Alçı Millet İttifakı'na geçti" diyen AK Parti'li meclis üyesine, "O dönmüşse bu iş bitmiştir, kokuyu alan gelmiş" deyip kocası Rasim Ozan Kütahyalı'nın (ROK) da dönüp dönmediğini sordu. Tanju Özcan, Meclis grubunda AK Parti ve MHP'li üyeleri iğnelemek için sık sık espriler yapması da dikkat çekti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi Toplantısı'nda gazeteci Nagehan Alçı'nın "Millet İttifakı saflarına" geçtiğini söyleyen AK Partili Meclis üyesiyle arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabında paylaştı. Alçı'nın Millet İttifakı'na geçtiği sözleri üzerine Tanju Özcan "O döndüyse zaten bu iş bitmiştir. Kim iktidara gelirse kadın kokuyu alıyor, öyle bir yeteneği var..."

Geliyor gelmekte olan o zaman...

O anları paylaşan Özcan "Belediye Meclis toplantımızda Ak Partili bir meclis üyesi Nagehan Alçının Millet İttifakı saflarına geçtiğini söyledi. O dönmüşse bu iş bitmiştir. Geliyor gelmekte olandan dedik zaten gelmiş kokuyu alan" ifadelerini kullandı.

AK Parti ve MHP'li üyeleri iğneledi...

Özcan Belediye Meclis'i toplantısında da AK Parti ve MHP'li üyeleri sık sık iğneledi. İşte o sözler...

- Cumhur İttifakı'nda demokrasi olur mu? Bi kendinize gelin. Sizi Cumhur İttifakı'nın genel ilkelerine yani tam biat, kayıtsız şartsız biat ilkelerine bağlı kalmaya davet ediyorum.

- Ben Tanju, Geliyorum... Sahi sizin adayınız kim? Yıpranmasın diye mi açıklamıyorsunuz?