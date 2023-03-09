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5 kilo altın ve 300 bin lira çaldılar Tuzla'da kuyumcu soygunu kamerada

İSTANBUL Tuzla'da gece saatlerinde levyeyle kilidi kırıp kepengi aralayarak kuyumcuya giren hırsızlar, altınları yanında getirdikleri sepet ve çuvala doldurdu. Dükkandan 5 kilo altın ve 300 bin lira çalan hırsızlar, geldikleri araca binerek kaçtı. 3 hırsız polis ekipleri tarafından yakalanırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, 27 Şubat günü Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 hırsız, gezine kestirdikleri kuyumcu dükkanının önüne saat 03.30 sıralarında gri bir araçla yanaştı. Araçtan inen hırsızlar, kapalı olan dükkan kepenklerini aletlerle zorladı. Hırsızlar kendilerine, kepenk arasından geçecek kadar yer açtıktan sonra ellerindeki çuvalla içeriye girdi.

5 kilogram altın ve 300 bin TL değerindeki soygun güvenlik kamerasında
Kepengi açtıktan sonra 3 hırsız, dükkandaki altınları yanlarında getirdikleri çuvala ve sepete doldurmak için içeri girerken, bir kişi ise dışarıyı kontrol etmek için bekledi.

İçeriye giren hırsızlar, hızlı bir şekilde raflarda ve çekmecelerde bulunan altınları ve paraları çuvala doldurduktan sonra sokağın başında bekleyen gri araca binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sabah iş yerine gelen işyeri kuyumcu dükkanı sahibi C.K. ise, emniyet güçlerine verdiği ifadesinde dükkanından 5 kilogram altın ve 300 bin TL paranın çalındığını belirtti.

3 şüpheli şahıs Fatih’te yakalandı

Soygunun ardından güvenlik kameraları görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 23 yaşındaki İ.Y., 18 yaşındaki M.B. ve 27 yaşındaki K.S. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince Fatih'te yakalandı. Şüphelilerden İ.Y. ve M.B.'nin ikişer suç kaydı olduğu öğrenildi. 3 hırsızlık şüphelisi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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