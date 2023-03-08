Cübbeli Ahmet Hoca'dan seçim duası! Bakın kimin kazanması için dua etti! 'Masa' vurgusu yaptı...

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Berat Kandili gecesinde, seçimde kimlerin kazanmaması için dua etti. İsim vermeden Altılı Masa'yı işaret eden Cübbeli Ahmet Hoca, "PKK-PYD-HDP ile birlikte olanlar, onlara bile bakanlık veririz diyenlere fırsat verme ya Rab" dedi. O duayı da "Seçimler Husûsunda "Âmîn!" Denecek Duâ Ancak Budur! Dış Güçlerle İrtibâtı Olan Gocunmasın, Kim Üstüne Alıyorsa Ona Gitsin!" notuyla paylaştı. Bir de cemaatine dönüp, "İsim vermedik" dedi...

Millet İtitfakı adını alan Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı. Cübbeli Ahmet, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını Berat Kandilinde açıklamasına tepki gösterdi. YouTube üzerinde yaptığı yayında, "Millet neyi konuşuyor, altılı masa? Beşli Masa, beş altıya mı çıktı bilmem ne. Milletin Berat Gecesi gitti" ifadelerini kullanan Cübbeli Ahmet, bir de seçim duası yaptı. "Bu arada güzel bir dua yapalım" diyen Cübbeli Ahmet Hoca'nın seçim duası şöyle:

HDP'ye bakanlık vereceğiz diyenleri...

- Ya Rab bu vatan için, dinimiz için, mescitlerimiz için, medreselerimiz, ırzlarımız, namuslarımız için kurban olduğum sana en hayırlı olanlar kimlerse onların seçilmelerini nasip eyle.

- Dış güçlerle irtibat kuranları, PKK ile birlikte olanları, iş tutanları kahreyle, mahveyle, perişan eyle. HDP ile birlikte olanlara, HDP’ye bakanlık vereceğiz diyenlere fırsat verme ya Rab. Vatanımızı böldürme ya Rab. Birliğimizi bütünlüğümüzü daim eyle ya Rab.

Masa peşinde, yağlı kemik peşinde olanları...

- Sen hile peşinde masa sandalye peşinde, köşe kapıp da ona da buna da yağlı kemik vereyim diye bu milletin maddi manevi değerlerine zarar verecek insanlara bu vatanda makam verme ya Rab."

İsim vermedik, cisim vermedik, sayı saymadık...

Cübbeli Hoca, duanın sonunda cemaatine dönüp, “Nasıl dua yaptık? Amin denilecek dua mıydı değil miydi? Amin denilecek duaydı değil mi? İsim vermedik, cisim vermedik, sayı saymadık. Allah biliyor kimin ne yapacağını, Allah’a havale eyledik. Amin tamam” diye konuştu.