BIST 5.420
DOLAR 18,94
EURO 19,98
ALTIN 1.104,30
MEDYA

Cem Küçük'ün o sözleri yeniden gündem oldu! "Hepimizi tutuklalar, Medyaya el konulur...!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesinin ardından Cem Küçük'ün 17 Aralık 2019 günü Beyaz TV ekranlarında yaptığı konuşma tekrar sosyal medyada TT oldu. "Erdoğan dışındaki biri seçilirse; Biz dahil herkes yargılanır. Seri tutuklamalar başlar" sözleri tekrar tekrar paylaşılıyor.

Gazeteci Cem Küçük'ün Beyaz TV’de yayınlanan Latif Şimşek'in Dinamit programında Mehmet Metiner'le birlikte yıllar önce yaptığı açıklamaları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından Küçük'ün, "Erdoğan dışındaki biri seçilirse; Biz dahil herkes yargılanır. Seri tutuklamalar başlar. Medya ve şirketler el değiştirir. Seni beni kim kurtarır?" sözleri dikkat çekiyordu. 

17 Aralık 2019 yayınlanan programda Erdoğan karşıtı birinin seçilmesi durumunda neler olacağıyla ilgili Cem Küçük ile Mehmet Metiner arasında şu diyaloglar geçmişti:

Seri tutuklamalar başlar, biz dahil...

Cem Küçük: Erdoğan karşıtı herhangi biri seçilirse insanlar 'abartıyor' diyor ama bir kere biz dahil herkes yargılanır. Seri bir tutuklama yaparlar. Medya kurumlarına bir günde el koyma var ya onu yaparlar.  Mehmet Metiner'i tutuklarlarsa AB itiraz mı edecek?

Seni beni kim kurtarır?

Latif Şimşek: Yani Cumhurbaşkanını da mı yargılarlar?

Cem Küçük: Ona hemen cesaret edemeyebilirler ama çevresinden başlarlar. Melih Gökçek'i bu durumda kim kurtarır?, Metiner'i kim kurtarır?, Şamil Tayyar'ı kim kurtarır? Seni beni kim kurtarır?

Korkutma bizi, zaten yeterince korkağız

Mehmet Metiner: İlk telef olacak olan biziz yani. Yahu korkutma bizi, zaten yeterince korkağız bir de bu laflardan sonra..

Cem Küçük: Ben İngilizce biliyorum. Hadi ben Londra'ya gittim diyelim; iki günde beni iade ederler

Mehmet Metiner: Ben İngilizce de bilmiyorum. Gidecek yerim de yok.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya 'erik dalı' oynadı: Sosyal medya yıkıldı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya 'erik dalı' oynadı: Sosyal medya yıkıldı
Cübbeli Ahmet Hoca, Kemal Kılıçdaroğlu'nu İran istedi, Saadet Partisi de İrancı! Cemaatine neden 'ebleh' dedi?
Cübbeli Ahmet Hoca, Kemal Kılıçdaroğlu'nu İran istedi, Saadet Partisi de İrancı! Cemaatine neden 'ebleh' dedi?
Direğe kafa atmasına ramak kaldı! Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yere kapaklandı: Futbol oynarken düşme anı
Direğe kafa atmasına ramak kaldı! Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yere kapaklandı: Futbol oynarken düşme anı
EYT'lilere çok sayıda ödeme imkanı! SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı
EYT'lilere çok sayıda ödeme imkanı! SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı
Davutoğlu'ndan Meral Akşener açıklaması! "Kriz faydalı oldu, öldürmeyen darbe güçlendirir"
Davutoğlu'ndan Meral Akşener açıklaması! "Kriz faydalı oldu, öldürmeyen darbe güçlendirir"
Alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı: O anlar kamerada
Alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı: O anlar kamerada
Minibüs terörü! Kadın kucağında çocukla açık kapıdan düştü, şoför hastaneye bırakmadan kaçtı
Minibüs terörü! Kadın kucağında çocukla açık kapıdan düştü, şoför hastaneye bırakmadan kaçtı
4 kişi öldü! İki helikopter havada çarpıştı kazayı tesadüfen yolcu kaydetti
4 kişi öldü! İki helikopter havada çarpıştı kazayı tesadüfen yolcu kaydetti
Kayseri'de deprem anı kamerada! 6 dakikada 3 kere sallandı: Dağdan dumanlar çıkmaya başladı!
Kayseri'de deprem anı kamerada! 6 dakikada 3 kere sallandı: Dağdan dumanlar çıkmaya başladı!
Depremde 14 yoğun bakım hastası ölüme terkedildi! Özel Defne Hastanesi'nden kan donduran görüntüler
Depremde 14 yoğun bakım hastası ölüme terkedildi! Özel Defne Hastanesi'nden kan donduran görüntüler
Kılıçdaroğlu'dan Meral Akşener'e övgü dolu sözler! "Merttir,masaya yumruğunu vurmasını bilir..."
Kılıçdaroğlu'dan Meral Akşener'e övgü dolu sözler! "Merttir,masaya yumruğunu vurmasını bilir..."
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olacak iddiası! Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı: Duyumlarım var
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olacak iddiası! Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı: Duyumlarım var