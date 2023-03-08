Davutoğlu'ndan Meral Akşener açıklaması! "Kriz faydalı oldu, öldürmeyen darbe güçlendirir"

İYİ Parti ile CHP arasındaki 'aday' krizinin çözülmesinde büyük rol oynadığı ifade edilen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, altılı masa süreciyle ilgili konuştu. İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in masadan kalktıktan 3 gün sonra yeniden masaya oturmasını değerleniren Davutoğlu, "Evet kriz çıktı, siyasette bazen krizler faydalı olur. Bu kriz de faydalı oldu. Hiç kriz çıkmıyorsa bir aktör dominant demektir. Çözülüyorsa o kriz, öldürmeyen darbe güçlendirir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar..

Altılı masa ortaklarından Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Davutoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek masadan ayrılan, ancak 3 gün sorna ikna edilerek geri dönen İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e ilişkin de konuştu. Davutoğlu, "Sizin hedefiniz millete umut vermekse, makama odaklanmazsınız" diyerek sözlerine başladı.

Davutoğlu, Akşener için şu sözleri söyledi:



Bu 6'lı masanın oluşumu çok önceye gider. Önce Sayın Akşener, önemli bir mücadele verdi. Türkiye'de belki en katı disipline sahip olan MHP içinde sert bir mücadele verdi. O tel örgülere tutunduğu halini hepimiz hatırlarız. İYİ Parti'yi kurarak bir başarı hikayesi oluşturdu. Bu fedakarlıkları şimdi taçlandırmak lazım.

Sayın Akşener'in dün akşam yaptığı açıklamalar bence bu sürecin en önemli şeylerinden biriydi. Gece aradım tebrik ettim kendisini, o da teşekkür etti. Aile olarak eskiden beri bir yakınlığımız var. O alçakça bir iftiraya maruz kaldığında yanında dururum. Onun gelini benim akrabamdır o nedenle dünür de sayılırız. Her şeyden önce dostuz.

Sayın Akşener açık oynar, net konuşur. Sayın Akşener de toplumdaki genel durumdan üzüntü duydu, bunu hissediyordum.

Bu kriz de faydalı oldu

Evet kriz çıktı, siyasette bazen krizler faydalı olur. Bu kriz de faydalı oldu. Hiç kriz çıkmıyorsa bir aktör dominant demektir. Çözülüyorsa o kriz, öldürmeyen darbe güçlendirir.

Sayın Akşener'in toplantıya gelmesi o nedenle önemliydi. Katılması dahi iklimi değiştirdi.

Davutoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler için açıklamalarına şöyle devam etti:

Askerin görevi böyle afet dönemlerinde düzeni sağlamaktır. Askeri birliklerin ve emniyetin hemen bölgeye gitmesi gerekir. Bir taraftan evi yıkılmış, bir tarafta kimse yok yanında. Bunun affedilir yanı yok. İlk 48 saatte asker vardı diyen bir kişiye rastlamadım. Bunun sebebinin ne olduğunu bir gün sorulur? Neden asker sahaya inmedi? İlk 48 saat arama kurtarma ekipleri neden orada değildi?

AFAD, Bakan Soylu'nun çiftliği haline dönüşmüş, Kızılay Binali Yıldırım'ın çiftliği haline dönüşmüş. Benim döneminde her kanattan böyle siyasi güç yozlaşması başlamıştı ama ben mücadele ediyordum.