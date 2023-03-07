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Kayseri'de deprem anı kamerada! 6 dakikada 3 kere sallandı: Dağdan dumanlar çıkmaya başladı!

KAYSERİ art arda 6 dakika içerisinde üç depremle sallandı. AFAD'dan edinilen bilgiye göre, saat 14.47'de 4,7, 14.48'de 4,4, 14.53'te de 4,3 meydana gelirken saat 15.15'te 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem şehrin her tarafından hissedilirken, vatandaşlar sokağa döküldü. Öte yandan Kayseri'deki deprem anı kameralara yansıdı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde ise Hacılar sınırındaki Yılanlı Dağ'da heyelan oluştu ve dumanlar yükselmeye başladığı iddia edildi. İşte o görüntüler..

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü, Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçesi olan üç deprem meydana geldi. Büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4,7 olan ilk deprem saat 14.47'de İncesu ilçesinde meydana geldi. Bu depremden kısa süre sonra bu defa Hacılar ilçesi 4,4 ile sallandı. Son iki deprem 14.53'te ve 15.15'te yine İncesu ilçesinde meydana geldi. Bu depremlerin büyüklükleri ise 4,3 ve 3,8 olarak ölçüldü.

Vatandaşlar sokağa döküldü

Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçelerinde meydana gelen peş peşe depremler, kentin birçok yerinde hissedildi. Şiddetli sarsıntıların ardından paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü.

Depremin ardından heyelan oluştu

Kayseri'de meyadan gelen peş peşe depremler sonrası Hacılar sınırındaki Yılanlı Dağ'da heyelan oluştu. Heyelan'ın ardından sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından dumanların yükseldiği görülüyor. 

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