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Ersan Şen fena dile düştü! Ersan Şen bakın kendini nasıl savundu

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'ya geri dönmesinin ardından ekranların vazgeçilmez tartışmacısı Ersan Şen, bakın kendini nasıl savundu?

Altılı Masa'da çıkan krizinin ardından canlı yayında 'İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabilirim' diyen ve Meral Akşener tarafından aranarak canlı yayında görüşmeye davet edilen Prof. Dr. Ersan Şen, Meral Akşener'in masaya dönmesinin ardından dalga konusu oldu.

Şahan Gökbakar, "Ersan Şen'e ne olacak şimdi!" diye sorarken, Ahmet Hakan, "Teselli mektubu" yazdı. Sosyal medyada Ersan Şen capsleri rekor kırarken, Ersan Şen'den ilk açıklama geldi.

Ersan Şen: Dağılan masayı toparladım

Ersan Şen ise katıldığı bir Medya Tava yayınında "Dağılan masanın toplanmasına da yardım ettiğimi düşünüyorum" diyerek yine kendisine pay çıkardı. 

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