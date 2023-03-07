Kemal Kılıçdaroğlu için ilk kampanya videosu! Şebnem Ferah 'Birileri var' dedi...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası CHP’den ilk kampanya videosu geldi. Şebnem Ferah'ın seslendirdiği tanıtım videosunun sloganı 'Birileri Var' başlıyoruz etiketiyle paylaşıldı. İşte o video...

Millet İttifakı'nın ortak adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunun resmi olarak açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Teşkilatı, ilk kampanya videosu yayınlandı. Şebnem Ferah'ın seslendirdiği tanıtım videosunun sloganı 'Birileri Var' başlıyoruz etiketiyle paylaşıldı.

"Hala Birileri var... Ruhunu şerefini zalimin gölgesine satmayan birileri var... Masumun nefesini koruyan birileri var. Yeterki hep böyle kal" ifadeleri dikkat çekti.

Videonun sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Kemal geliyorum" sözleri de yer aldı..