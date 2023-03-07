BIST 5.392
DOLAR 18,91
EURO 20,20
ALTIN 1.122,93
POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu için ilk kampanya videosu! Şebnem Ferah 'Birileri var' dedi...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası CHP’den ilk kampanya videosu geldi. Şebnem Ferah'ın seslendirdiği tanıtım videosunun sloganı 'Birileri Var' başlıyoruz etiketiyle paylaşıldı. İşte o video...

Millet İttifakı'nın ortak adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunun resmi olarak açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Teşkilatı, ilk kampanya videosu yayınlandı. Şebnem Ferah'ın seslendirdiği tanıtım videosunun sloganı 'Birileri Var' başlıyoruz etiketiyle paylaşıldı.

"Hala Birileri var... Ruhunu şerefini zalimin gölgesine satmayan birileri var... Masumun nefesini koruyan birileri var. Yeterki hep böyle kal" ifadeleri dikkat çekti. 

Videonun sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Kemal geliyorum" sözleri de yer aldı..

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Canlı yayında 'Alevilik' kavgası! Sevilay Yılman ile Hasan Öztürk birbirine girdi! Öztürk yayını terk etti
Canlı yayında 'Alevilik' kavgası! Sevilay Yılman ile Hasan Öztürk birbirine girdi! Öztürk yayını terk etti
Antalya’ya geldiği gün 7 bin lirası gasp edilen depremzede: “Depremden kaçtığımı söylememe rağmen bunu yapmaları çok acı”
Antalya’ya geldiği gün 7 bin lirası gasp edilen depremzede: “Depremden kaçtığımı söylememe rağmen bunu yapmaları çok acı”
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu canlı yayında açıkladı: Meral Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu canlı yayında açıkladı: Meral Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak
Otomobil metrelerce takla attı! Diyarbakır'da feci kaza kameraya yansıdı
Otomobil metrelerce takla attı! Diyarbakır'da feci kaza kameraya yansıdı
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan İYİ Parti ziyareti sonrası açıklama
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan İYİ Parti ziyareti sonrası açıklama
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener'le görüştü! İşte son dakika açıklamalar...
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener'le görüştü! İşte son dakika açıklamalar...
89 kişinin öldüğü iş merkezi bir dokunuşta yıkıldı, toz bulutu iş makinesini böyle yuttu
89 kişinin öldüğü iş merkezi bir dokunuşta yıkıldı, toz bulutu iş makinesini böyle yuttu
Erdoğan taklitleriyle ünlenen isimden Altılı Masa skeci! Meral Akşener sahnesi çok fena!
Erdoğan taklitleriyle ünlenen isimden Altılı Masa skeci! Meral Akşener sahnesi çok fena!
Deprem sonrası İskenderun’da deniz taştı, caddeler göle döndü
Deprem sonrası İskenderun’da deniz taştı, caddeler göle döndü
Meral Akşener masaya dönme şartını açıkladı! "Kılıçdaroğlu kabul ederse gurur yapmam"
Meral Akşener masaya dönme şartını açıkladı! "Kılıçdaroğlu kabul ederse gurur yapmam"
İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Meydan muharebesi gibi kavga kamerada
İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Meydan muharebesi gibi kavga kamerada
Bodrum'u fırtına vurdu! Restoran çatılarını uçurdu, yaralılar var
Bodrum'u fırtına vurdu! Restoran çatılarını uçurdu, yaralılar var