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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan İYİ Parti ziyareti sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan İYİ Parti ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama bulundular.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6'lı masa krizinde arabuluculuk rolünü üstlendi.

Günlerdir ortaya atılıp yalanan "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret edecek" iddiası bugün gerçekleşti.

Millet İttifakı'nın toplantısına az bir süre kala İyi Parti Genel Merkezi önünde hareketli anlar yaşandı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş  Meral Akşener'i ziyaret için genel merkeze gitti.

İmamoğlu ve Yavaş'ın, Akşener ziyareti yaklaşık 20 dakika sürdü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

Bugün bu çok önemli süreçte saygıdeğer Meral Akşener hanımefendiyi, Mansur Yavaş beyefendiyle ziyaret ettik. Ziyaretimizi Kılıçdaroğlu bilgisi ile gerçekleştiriyoruz.

Mansur Yavaş ise şu ifadelerle devam etti;

Bizler, Millet İttifakı'nın adaylarıyız. Olan gelişmeleri izleme lüksümüz yok. Milletimizin ayrılığına tahammülümüz yok. Bir araya gelinmesi haklımızın arzusu. Bunu ilettik. Değerlendirilecektir.

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